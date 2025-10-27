（台中中央社）中部・台中市の養豚場でアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認された問題で、現地で対策の指揮を執る農業部（農業省）の杜文珍（とぶんちん）常務次長は27日、これまでに感染の拡大は確認されていないと述べた。中央災害対策センターは26日、全国の養豚場約5400カ所への視察調査で異常は見られなかったと発表。ウイルスの潜伏期間が15日間であることから、27日から2度目の視察を行うとした。杜氏は27日の記者会見で、視察