大阪の食文化と人間ドラマを描いた漫画『ナニワめし暮らし』の作者であるはたのさとしさん（@hatanosatoshi）。たちのぼる湯気や香りを感じるような、緻密な描写が特徴だ。【漫画】本編を読む漫画『味わいの京』は京都を舞台に、新人編集者である小園ひよりの目を通してグルメや文化、そして彼女の成長を描く作品。今回は、京都を代表する喫茶店の名物について。世代を超えて愛される美しい一杯を紹介する。 ■幻想的な空間