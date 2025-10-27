Image: Raymond Wong / Gizmodo US ヘッドフォンの装着感がどれだけ快適になっても、着けていないのに勝てるはずはありません。着けてないのに音が聞こえる…。それがRazerのスピーカーヘッドレスト「Razer Clio」です。ゲーミングチェアに装着するだけで、周辺がゲームの音の世界になる。着けてないけど聞こえる！米Gizmodoが実際に体験してきました。日本では3万3480円で販売中。Razerの23