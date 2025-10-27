¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦Åß¤Îº×Åµ¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025¡Ù¡£º£½µËö¡¢Á´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡ØÃË»Ò¤ÎÄëµþÄ¹²¬¡Ù¤Ç¤¹¡£ ²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ØÄëµþÄ¹²¬¡Ù¡£ º£Ç¯¤Ï¡¢¸©¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«»Ö¹ñºÝ¤Ë¾¡Íø¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤­¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£ÄëµþÄ¹²¬ À¶¿åÅ·ÂÀ¼ç¾­ ¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é°ì²ó¤â³«»Ö¹ñºÝ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î