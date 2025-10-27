27日(月)は、雨が降ったりやんだりで全県的に風が強まりました。ただ、天気のわりに気温は高めでした。最高気温は、新潟市中央区や上越市高田など所々で20℃以上となりました。 一方で、28日(火)は気温が下がり冷たい雨が降りそうです。 ◆28日(火)午前9時の予想天気図 北日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置が続いて、上空にはこの時期としては強い寒気が居座るでしょう。このため、県内も大気の状態が不安定になり、し