任期満了に伴う上越市長選挙が26日に投開票され、無所属・新人の小菅淳一さん(73)が初当選を果たしました。 失言が相次いだ現職の中川幹太市長は再選を果たせず、「不適切発言が原因」と敗因を語りました。 26日午後11時すぎ、当選の知らせを受け支援者と喜びを分かち合った小菅淳一さん。 ■初当選 小菅淳一氏 「3カ月前、本当に無名だった…。無名だった私をここまで導いていただいて、本当にありがとうございます。」