27日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝152円75銭前後と、午後5時時点に比べ26銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝177円77銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース