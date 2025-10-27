■除幕「こちら、カミハチクロスでございます。」「カミハチクロス」は市営基町駐車場の跡地一帯に建設中の31階建ての高層ビルです。■宮脇レポ 視点カメラ「ポイントはこの立地にあります。北側には、今、見えている合同庁舎などの官公庁街。そして、南側には本通り商店街などの商業施設。これまでは、この相生通りを境にあまり交わることのなかった2つの地区でのにぎわい創出が期待されるのが、この立地だからなんです。」賑わ