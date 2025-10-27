2025年10月9日（木）から、『CAINZ DIY MARKET』にて、『旭山動物園』、『千葉市動物公園』、『東武動物公園』と協力した、それぞれの動物園で人気のゴマフアザラシ、マヌルネコ、レッサーパンダ、ハシビロコウ、カバ、ホワイトタイガーをモチーフとしたオーダーカット家具が販売されています。 画像：株式会社カインズ オーダーカット家具は、木材を磨いて自分好みの手触りに仕上げ