ドイツ南部の町で目撃されたのは、激しい爆発音とともに崩れ落ちる1基の巨大な建物。そして、隣でも建物が崩壊。2基の建物が瞬く間に姿を消し、白い煙が周囲に広がりました。解体されたのは、原子力発電所の冷却塔。ドイツでは、福島第一原発事故を受け、原発の廃止を段階的に進めています。地元住民：町を象徴する存在でしたが、いまや歴史の一部となりました。この日、40年以上にわたり街のシンボルだった冷却塔の“最後の姿”を