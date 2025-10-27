27日午後5時過ぎ、羽田空港に到着したアメリカ大統領専用機「エアフォースワン」。機内から姿を現したアメリカ・トランプ大統領は、右手の拳を上げたあと手を振り、ゆっくりとタラップを降り、出迎えた木原官房長官と固い握手を交わしました。初対面を前に先日、電話会談を行った高市首相とトランプ大統領。その印象について、高市首相は「（トランプ大統領は）とても快活で楽しい方だなと思った。私のことをよく認識していただい