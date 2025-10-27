日本原燃は27日、青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場内の建屋で作業をしていた協力会社の40代男性社員1人から放射性物質が検出されたと発表した。今のところ体調に異常はないといい、原燃は内部被ばくの有無を調べている。