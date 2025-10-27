来日したアメリカのトランプ大統領は、現在、皇居を訪れていて天皇陛下と面会しています。【映像】「ビースト」を降り、天皇陛下と握手するトランプ大統領トランプ大統領は午後6時ごろ、大統領専用のリムジン「ビースト」で皇居へ入りました。その後、天皇陛下と面会し、現在、懇談しています。トランプ大統領が天皇陛下と会うのは、国賓として来日した2019年以来6年ぶりです。当時は、歓迎行事や宮中晩餐会も開かれていまし