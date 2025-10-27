まもなくアメリカのトランプ大統領が来日。東京都内各所では厳戒警備のため、緊張感が高まっています。27日午後2時半の東京・港区では、警察官が道路を封鎖する準備をしていました。午前中は入ることができた米軍基地の近くにある公園にも、入れなくなっていました。羽田空港では特別警備のため、ペットボトルや燃えるごみをはじめ、全てのごみ箱が一時利用できなくなるなど、厳戒態勢が敷かれています。街の人は、「警察がすごく