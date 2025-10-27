熊本市の小学校から上靴43足を盗んだ罪に問われている男について、熊本地方裁判所は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】警察署に並べられた、盗まれた上靴の一部 千葉県の無職・光澤昇聴被告（45）は去年3月、熊本市西区と東区にある3つの小学校に侵入し、靴箱から児童の上靴、合計43足を盗んだ罪に問われています。 これまでの裁判で光澤被告は起訴内容を否認し、弁護側は「盗んだという直接証拠はなく、