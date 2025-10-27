ことしで開港23年目を迎えた石川県ののと里山空港。能登-羽田便の搭乗者数が27日、300万人を達成しました。 300万人目の搭乗者となったのは、石川県羽咋市に住む菊田陽子さんで、輪島塗や能登産の米などが贈られました。2003年の開港以降、能登の玄関口として親しまれてきた「のと里山空港」。 2009年に100万人、2016年には200万人を達成し、去年の地震後は、ボランティアの拠点としても活用されました。石川県・馳 浩 知事