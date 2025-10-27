乃木坂46の五百城茉央が26日、自身のインスタグラムを更新。ばっさりとヘアカットした姿を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。【写真】「ガチで可愛い」髪ばっさりミディアムボブにイメチェンした五百城茉央五百城は投稿で「ちょきんと」とハサミの絵文字を添え、「髪を切りました」と報告。グループ加入以来ロングだった髪を大胆にカットし、ミディアムボブほどの長さになった。あわせてブログも更新し、「こんな