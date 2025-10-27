『第38会東京国際映画祭（TIFF）』オープニングイベント セレモニーが27日、東京宝塚劇場で行われ、映画『てっぺんの無効にあなたがいる』（31日公開）から吉永小百合（80）、のん（32）、阪本順治監督（67）が登壇した。【ソロカット】美しすぎる！美デコルテ全開で透明感あふれるのんオープニング作品となる同作は、1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子