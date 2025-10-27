俳優の満島ひかりが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】靴の合わせ方がオシャレ会場を華やかに彩った、満島ひかりのドレス姿（全身ショット）満島はガラ・セレクション『兄を持ち運べるサイズに』に出演。本作は『湯を沸かすほどの熱い愛』、『浅田家！』の中野量太監督による5年ぶりの最新作。作家の村井理子の実際