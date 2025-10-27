幻想的なショットを公式Xが公開立山黒部アルペンルートは2025年10月22日、公式Xで「立山ロープウェイを動かす人にしか見られない景色」を紹介しました。【画像】幻想的！これが「立山ロープウェイを動かす人にしか見られない景色」です立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルートです。ケーブルカー、バス、ロープウェイなどを乗り継ぎながら、立山や黒部ダムを通過していきます。立山ロープウ