海外でも活躍する高知県出身のアーティストなどが集まり、10月26日、高知市のホテルで華麗な踊りや演奏を披露しました。高知市の三翠園で26日、出身のフラメンコダンサー・入交恒子さんがスペインの伝統舞踊・フラメンコを披露しました。入交さんは、東京を拠点にアメリカやヨーロッパで公演するなど40年以上にわたり第一線で活躍しています。このイベントは、入交さんと県出身のマリンバ奏者・市川みどりさんが