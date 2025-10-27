モデルでアパレルブランド「ＡＫ＋１」のディレクションも担当する亜希が２６日、自身のインスタグラムを更新。１６歳の頃、「アイドルを目指し」ていたことを明かした。２４、２５日に日本武道館で行われた「高嶋ちさ子のザワつく音楽会ＩＮ日本武道館」に出演し、ヴァイオリンを披露していた亜希。「今日は肩と首がパンパンでも幸せな張りです笑」「昨夜の＃高嶋ちさ子のザワつく音楽会ＩＮ日本武道館有難うございま