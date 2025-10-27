刑法改正案を参院に提出する参政党の神谷代表（中央右）ら＝27日午後、国会参政党は27日、日本を侮辱する目的で日本国旗を損壊する行為を処罰する「日本国国章損壊罪」を新たに盛り込んだ刑法改正案を参院に提出した。参政による法案の単独提出は初めて。自民党と日本維新の会の連立政権合意書にも同様の主張があり、参政は連携したい考えだ。3党がまとまれば衆参両院で過半数に達する。参政は7月の参院選で計15議席に伸ばし、