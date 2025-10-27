あす（火）は冬型の気圧配置が続き、太平洋側の地域は広く日差しが届きそうです。一方、北陸から北の日本海側の地域は雨が降る予想で、特に北海道では雪が降るでしょう。また北海道では等圧線の間隔が狭く、あすにかけて暴風に注意・警戒が必要です。あすは上空に強い寒気が流れ込むことで最高気温、最低気温ともにきょうより低くなるところが多いでしょう。ただ、東京は日中、長袖1枚で過ごせる体感となりそうです。朝晩は冷え込