韓国のボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、自己最大規模のワールドツアーを終えた。26日にソウル市内のオリンピック公園KSPO DOMEで、ワールドツアー「WALK THE LINE：FINAL」を開催した。同ツアーは1年間、日本を含む、北米、欧州、アジアなど世界で67万6000人を動員した。世界19都市で、計32回行われたツアーの最後を飾る最後の舞台だった。韓国メディアの韓国経済は27日、「デビュー当時から強烈で力強いパフォーマン