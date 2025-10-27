金沢市で27日、人材確保に向けた企業説明会が行われました。参加したのは定年退職を控える自衛官たち。さまざまな経験を積んだ「即戦力」として期待されているようです。 27日、金沢市内の自動車学校で行われていたのは…リポート・山下 実々 記者：「大型バスがやってきました。自衛官による運転体験が行われています」定年退職を控える陸上自衛隊、航空自衛隊の隊員を対象とした、合同企業説明会です。 説明会には、