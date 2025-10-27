これからの気象情報です。 28日(火)は、気温が急降下して冷たい雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報が出ています。 また、上・中・下越には大雨注意報の出ているところがあります。 ◆10月28日(火)の天気 ・上越地方 雨が降ったりやんだりの天気になるでしょう。 最高気温は13℃前後までしか上がらず、日中でも厚手の上着が必要になりそうです。 ・中越