子どもたちが元気いっぱい、演し物を披露。 恒例の「ちびっこくんち」が長崎市で行われました。 秋の大祭「長崎くんち」が終わったこの時期に、毎年行われる「ちびっこくんち」。 長崎市内の4つの幼稚園や保育園から、約250人が参加しました。 「傘鉾」や「コッコデショ」、そして川船を披露したのは、諏訪幼稚園です。 年中さんと年長さん合わせて33人は、長崎くんちの小屋入りと同じ 6月から練習を重ね