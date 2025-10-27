広島からドラフト３位指名された近大・勝田成（かつだ・なる）内野手が２７日、東大阪市の同校で新井貴浩監督から直々の指名あいさつを受けた。３位としては異例。１６３センチは１２球団で最小兵。１８９センチの指揮官を見上げて「３位なんですけど、来ていただけた。本当にびっくりした。覚悟を決めて頑張りたいなと思います」と意気込んだ。指揮官は、５月のリーグ戦を生観戦していた。「体は小さいけど、彼を追いかけてし