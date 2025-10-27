27日、日本に到着したアメリカのトランプ大統領。28日には高市首相と日米首脳会談が行われます。日本側の高市首相の狙いについて、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。■トランプ氏の「要求」を満たす…大型投資案件を準備か日本側には3つの狙いがあります。1つ目はトランプ氏の「要求」を満たすこと。まず「投資」ですが、日本側は新たな投資を打ち出す考えです。ポイントは28日夜のビジネスディナーです