来年3月の石川県知事選に出馬を予定している前金沢市長の山野之義氏が、国民民主党に推薦願を提出しました。 国民民主党石川県連を訪れた山野之義氏。「ぜひ、国民民主党からも推薦をいただきたいと」前回の石川県知事選では、県内組織がなかった国民には、初めての推薦要請です。 対応にあたった幹事長の粟森金沢市議は、山野氏が金沢市長時代から近しい間柄。国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：「もし、いい方向になれ