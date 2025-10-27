10月25日、東京で高知県須崎市の魅力を発信する交流イベントが開かれました。25日に開かれた「すさきがすきさフェス」は、首都圏の人々に須崎市のことを知ってもらおうと市が初めて実施したもので、約50人が参加しました。この日は、市内で醤油の製造販売を営む傍ら、クラフトビールの会社を立ち上げた竹中佳生子さんと、定置網漁に携わりながらSNSで漁業の魅力を発信している笹岡祐貴さんの2人がプレゼンテータӦ