10月31日のハロウィーンを前に、26日は高知県内各地で関連イベントが行われ、大勢の人でにぎわいました。26日、高知県四万十町で行われた「しまんとハロウィンウォーク」は、窪川中心市街地の活性化を目指して活動する一般社団法人・しまんと街おこし応援団が企画したもので、2025年で4回目です。26日は様々な仮装に身を包んだ子どもたちが、街を練り歩きました。■参加した子どもたち「ピカチュウの仮装」「エルサ（