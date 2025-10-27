『第38会東京国際映画祭（TIFF）』オープニングイベント セレモニーが27日、東京宝塚劇場で行われ、ナビゲーターとして俳優の瀧内公美が登壇。フランスの俳優であるジュリエット・ビノシュに俳優として大切にしていることを質問し、ビノシュが真剣に回答した。【全身カット】スタイル良すぎ！ピッタリドレスで登場した瀧内公美今回ナビゲーターを務める瀧内は、黒のロングドレス姿で登場。自己紹介のあと、笑顔で「デビュー当