10月25日、高知県仁淀川町でギネス世界記録への挑戦が行われました。挑戦したのは「流しそうめんの到達距離」。静かな山あいの町が熱い盛り上がりを見せました。仁淀川町の山里のくねくね山道に延々と続く竹の水路。約1000本の竹を切り出しつないだ総延長は4100メートル越え、流しそうめんのチャレンジが成功すれば世界記録となる長さです。この企画は仁淀川町合併20周年を記念したイベントの1つで、町内の若手有志らが実行