「こういう風にさ、グルの意思、というかまぁ私の意思は色々示されているわけだけどさ」「要するに私は、2代目の教祖になるわけだよね」信者に対して、教え諭すかのように語りかける男性。無差別テロを起こしたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の次男の肉声とされるものだ。元教祖の実の子が、本当に2代目の教祖になろうとしているのか。FNNが独自入手した過去の音声をもとに、発言の主が本当に次男なのか、音