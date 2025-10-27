アメリカのトランプ大統領は27日北朝鮮の金正恩総書記との会談が実現すればアジア外遊を延長することは簡単だと語り、6年ぶりの首脳会談に改めて意欲を示しました。トランプ大統領：彼が会いたいなら、ぜひ会いたい。私は金正恩氏ととても気が合った。トランプ大統領は、日本に向かう大統領専用機の中で記者団に対し、一連のアジア外遊の最後の訪問国は韓国だと述べたうえで、金正恩氏との会談については、会談が実現するならば「