キックボクシングフェス「GOAT」（30日、後楽園ホール）のテレビのゲスト解説にタレントの雪平莉左に決定したことを27日、発表した。同イベントは11月1日午後4時からテレビ東京系列全国6局ネット（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビせとうち、TVQ九州放送）で放送される。雪平はグラビアをはじめ、さまざまなジャンルで活躍。2022年6月の井上尚弥vsノニト・ドネア戦でラウンドガールを務め、「美し