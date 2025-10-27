アメリカのトランプ大統領の日本到着を受け、高市首相は27日、自身のSNSに「ようこそ日本へ！」などと投稿した。高市首相は自身のXに、「トランプ大統領、ようこそ日本へ！明日お会いし、偉大な日米同盟を、一緒に一層強化していくための議論ができることを楽しみにしています」と投稿。また、東京タワーと東京都庁、東京スカイツリーの画像をあわせて投稿し、「トランプ大統領の訪日を記念して、今晩からは、都内で特別なライトア