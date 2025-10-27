第３８回東京国際映画祭（１０月２７日〜１１月５日）のオープニングイベントが２７日、東京・日比谷で行われ、元巨人の元木大介氏（５３）が登場した。今春に２０キロの減量に成功しており、別人級の激やせ姿が話題。この日は俳優たちに交ざって、黒のジャケットとネクタイでレッドカーペットを歩いた。なぜ元野球選手が？？と疑問も浮かぶが、実は映画「藍反射」に出演し、塾の先生役を演じている。同作は２６歳で難治性不