女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。ハワイでトレッキングへ行くも残念だった出来事について明かした。【映像】細川直美のすっぴんショットこの日、細川は「ハワイ3日目」というタイトルでブログを更新し「ハワイでトレッキングがしたくて友人のオススメの場所に行ってみる事にしました」と報告。「マノアの滝」を訪れたことを明かし「初心者には良いコースでしたよ」と写真とともに紹介した。続けて、森の中の様