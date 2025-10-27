日本マクドナルドは２７日、紙製のストローの提供を順次終了すると発表した。１１月１９日から全国の店舗で、冷たい飲料用のカップのフタを飲み口付きのものに切り替え、ストローを使わずに飲めるようにする。同社は環境負荷軽減のため、プラスチックストローの提供を２０２２年１０月から順次廃止し、紙製のストローに切り替えてきた。ただ、紙ストローには「ふやける」「味が悪くなる」などといった不満の声もあった。飲み心