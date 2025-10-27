愛知・豊橋市の交差点で目撃されたのは、車同士が出合い頭に衝突。ぶつけられた車が突き飛ばされ、横転する瞬間です。目撃者：「またか！」と“魔の交差点”と言う人も。1台の乗用車が交差点に信号無視で進入。青信号で直進する車に衝突しました。ぶつけられた車ははずみで道路脇の看板に激突。横転して止まりました。目撃者：「バーン！」という音がして、外を見たら車が宙を舞っていた。交差点の角の接骨院で働く目撃者はすぐさ