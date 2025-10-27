中国山西省大同市にある有名な石窟の雲岡石窟では、第7窟と第8窟の5カ月間にわたるデジタル化作業および保護修復工事が終了し、10月27日に見学客の受け入れを再開しました。来訪者は改めて、北魏時代（5世紀）の彫刻芸術の魅力を間近で鑑賞できるようになりました。雲岡石窟の第7窟と第8窟はいずれも石窟芸術の精華ですが、それぞれ独自の特徴を備えています。第7窟では四方の壁に仏像を安置するためのくぼみである龕（がん）が層