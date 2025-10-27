東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」より、11月27日（木）から、写真家の蜷川実花の撮り下ろし作品をデザインに使用した新作グッズが発売される。【写真】トートバッグもかわいい！「イマジニング・ザ・マジック」グッズ一覧■知られざる魅力を深掘り今回登場するのは、開業2