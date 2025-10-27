23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、ソフトバンクは支配下5人、育成8人の計13人を指名しました。1位は佐々木麟太郎内野手（20）＝米スタンフォード大＝で、DeNAとの2球団競合の末、交渉権を引き当てました。担当スカウトは指名された選手をどう評価しているのか。球団発表の資料から紹介します（コメントの後のカッコ内は担当スカウト。身長、体重は球団発表）。 1位・佐々木麟太郎内野手（米スタンフォード大）右投