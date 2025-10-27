パワハラを１年間放置か。交野市役所の職員が告発です。（男性幹部）「『うん』って誰に言っとるねん、コラァ！おい！おどれ口の利き方気をつけろよ、コラァ！おい！誰にぬかしてんねん、コラァ！」これは、交野市役所のある男性幹部が部下にかけた電話の音声記録。１０月２７日、この幹部からパワハラを受けたと訴える市の職員らが会見を開きました。職員らによりますと、この幹部によるパワハラは少なくとも２０１１年