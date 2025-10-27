大相撲九州場所に向け、抱負を述べる横綱大の里＝27日、福岡市大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）で2場所連続制覇を狙う横綱大の里は27日、福岡市西区の二所ノ関部屋で記者会見に臨み「年4回の優勝を目指して頑張っていきたい。一年納めの場所。いい結果で納められるようになればいい」と抱負を述べた。新調した淡いグレーの着物で登場し、落ち着いた口調で語る姿には最高位の風格が漂っていた。昇進2場所目の先