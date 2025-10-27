27日午後6時半ごろ、アメリカのトランプ大統領が皇居の御所に到着しました。天皇陛下は大統領を迎えて英語で「またお目にかかれてうれしいです」と話して笑顔で握手され、トランプ大統領は「ありがとうございます」と応じていました。天皇陛下がトランプ大統領と面会されるのは2019年5月に大統領が令和最初の国賓として来日した時以来となります。午後6時33分から天皇陛下とトランプ大統領との会見が始まっています。