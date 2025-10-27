（資料写真）横須賀市は２７日、インフルエンザ流行注意報を発令した。市保健予防課によると、定点観測している市内９医療機関で、２０〜２６日の１医療機関当たりの患者報告数が、同注意報の基準値（１０人）を上回る１０・２２人になった。昨シーズンは１２月９〜１５日に発令された。